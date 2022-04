Premium Het beste van De Telegraaf

Vermeende opdrachtgever blijft ontkennen Truck met slapende chauffeur in brand gestoken: ’Zeven weken in coma gelegen’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Vermoedelijk werd de chauffeur in zijn slaap verrast door de vlammen en kon hij net op tijd zijn cabine verlaten. Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - Hij kwam de rechtszaal binnen in een rolstoel, de littekens zichtbaar op zijn armen en achterhoofd. Vrachtwagenchauffeur Jos Lambregts uit Vriezenveen ontsnapte in de nacht van 19 op 20 augustus 2020 aan de dood toen de vrachtwagen waarin hij sliep in brand werd gestoken. Hij werd het slachtoffer van vermoedelijk een concurrentiestrijd tussen transporteurs van kleding uit Italië die met grof geweld werd uitgevochten.