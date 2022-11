Kamer neemt gas terug over onderzoek-Arib, Bergkamp ’hoopt er sterker uit te komen’

Kamerleden hebben woensdag gas terug genomen met hun kritiek op het presidium – het Kamerbestuur, onder leiding van Bergkamp (D66) – dat eind september besloot om onderzoek te laten doen naar een vermeend ’schrikbewind’ door Arib. Een bijeenkomst van de Commissie voor de Werkwijze heeft als uitkomst dat het feitenonderzoek naar Arib doorgaat, met wat kleine aanpassingen.

„Een goede gedachtewisseling”, noemde SGP-leider Kees van der Staaij de sessie. Hij was door Bergkamp gevraagd om de vergadering voor te zitten. Op 1 november leidde Bergkamp zelf nog een bijeenkomst van de commissie, die ontaardde in een politiek straatgevecht. Een meerderheid van partijen eiste toen dat het onderzoek naar Arib tijdelijk stilgelegd zou worden.

Brede context

Nu willen oppositiepartijen dat het onderzoek wordt verbreed, door ook te kijken naar de manier waarop het presidium en de ambtelijke top in het verleden zijn omgegaan met klachten over Arib. „Er moet worden gekeken naar de brede context waarin de klachten zich hebben afgespeeld”, vindt PvdD-Kamerlid Eva van Esch. SP, PvdA en BBB sloten zich daarbij aan.

Kamervoorzitter Bergkamp zegde toe die onderzoeksvraag mee te willen geven aan bedrijfsrecherchebureau Hoffmann, dat het onderzoek naar Arib uitvoert. Maar Bergkamp benadrukte ook dat ze géén andere zaken in het onderzoek wil betrekken. „Het is een feitenonderzoek naar twee anonieme brieven”, benadrukt ze. „Ik zeg u helder: daar zetten wij een hek omheen.”

’Separaat onderzoek’

Ook belooft Bergkamp een ’separaat onderzoek’ naar sociale onveiligheid in de Kamer, nádat het onderzoek naar Arib is afgerond. „Om te kijken wat de lessons learned zijn en wat we anders kunnen doen in de toekomst.”

Vrijwel alle Kamerfracties vinden dat het welzijn van de ambtenaren in de Kamer voorop moet staan. Vorige week vrijdag stapte de complete ambtelijke top van de Kamer op. Ex-griffier Simone Roos kon er niet mee leven dat het onderzoek naar Arib ’politiek gestuurd’ zou zijn. „Ik denk dat we best geschrokken zijn over wat er vrijdag is gebeurd”, aldus Bergkamp.

Inmiddels is het presidium naarstig op zoek naar een vervanger van Roos, die als griffier leiding gaf aan zo’n zeshonderd medewerkers in het parlement. Ook moeten er twee externe begeleiders komen, die contact houden met onderzoeksbureau Hoffmann. „Ik zal u zeggen dat we een aantal namen hadden, maar dat door alle hectiek en media-aandacht mensen zich wel even achter hun oren krabben”, zegt Bergkamp. Pas als de externe begeleiders zijn gevonden, kan het onderzoek verdergaan.

Niet vrezen voor positie

Nu Bergkamp de steun heeft van een ruime meerderheid in de Kamer, hoeft zij niet te vrezen voor haar positie. Alleen PVV-Kamerlid Gidi Markuszower drong aan op het vertrek van Bergkamp. „Stop het onderzoek naar mevrouw Arib”, riep hij op. „Want mevrouw Arib was op haar allerslechtste dag duizend keer beter dan mevrouw Bergkamp op haar allerbeste dag - die overigens nog moet komen.” Van der Staaij kapte Markuszower af toen hij meer verwijten naar het hoofd van Bergkamp slingerde.

Volgens Bergkamp komt het Kamerwerk niet in gevaar door het vertrek van de ambtelijke top. „Het is niet zo dat het leven gewoon doorgaat, maar het leven gaat wel zo goed mogelijk door”, zegt ze. „Mijn grootste missie is de rust, veiligheid en orde weer terug te brengen. En ik hoop dat wij wellicht hier als Tweede Kamer sterker uitkomen.”