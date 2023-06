Premium Het beste van De Telegraaf

Zes vragen Lekken persoonsgegevens blijvend probleem: wat moet je doen bij een datalek?

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Een datalek is regelmatig het gevolg van steeds geraffineerder opererende cyberbendes die grote bedrijven hacken. Ⓒ 123RF, ANP/HH

Amsterdam - Alle Nederlanders hebben te maken gekregen met een datalek of zullen dat gaan krijgen. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een rapport dat vijf jaar na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is uitgebracht. Maar hoe kom je erachter? En wat moet je dan doen? Zes vragen over datalekken.