Nog geen contact met in Iran opgepakte Nederlander

Het gebouw waar het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gevestigd. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Er is nog geen contact geweest met de Nederlander die onlangs in verband met de grootschalige protesten in Iran zou zijn opgepakt, meldt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken vrijdag. De Nederlandse ambassade in Teheran dringt er bij de Iraanse autoriteiten op aan om toegang te verlenen tot deze persoon.