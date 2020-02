Minister: Situatie rond corona onvoorspelbaar

CDA-Kamerlid Omtzigt vindt dat er sprake is van ’onderschatting’ over de impact van een eventuele corona-uitbraak in Nederland. „We zijn wel heel snel naar een soort berusting gegaan”, signaleert hij. „We hebben het gevoel dat de aanpak in bepaalde gevallen niet pro-actief genoeg is.”

Afgelopen weekend brak het virus uit in Noord-Italië. Dinsdag werd ook nog bekend dat het coronavirus inmiddels het Oostenrijkse wintersportgebied Tirol, Zwitserland, Kroatië en het Spaanse vasteland, in Barcelona, heeft bereikt.

Reisadvies gewijzigd

Omtzigt wijst ook naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat pas op maandagavond het reisadvies voor Noord-Italië wijzigde. Dat stond nog op groen, maar is inmiddels veranderd in geel en voor gemeentes die in de greep zijn van het virus zelfs naar rood.

D66-Kamerlid Diertens wil van Bruins weten of hij van plan is om ook preventief of het coronavirus te testen en of er wel genoeg mondkapjes voorradig zijn in Nederlandse ziekenhuizen. De D66’er maakt zich intussen ook nog druk om de vraag of Nederland wel steun biedt aan landen met zwakkere zorgsystemen, mocht daar een uitbraak dreigen.

’Geef bevolking meer info’

PVV-fractieleider Geert Wilders komt met een oproep voor een betere informatievoorziening. „Dat kan paniek juist voorkomen”, twittert hij. „Geef de bevolking meer info”, geeft hij als opdracht aan VVD-minister Bruins mee.

De bewindsman wijst er dinsdagavond in een Kamerbrief op dat het risico voor Nederland volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) nog altijd ’klein’ is. Volgens Bruins worden in Noord-Italië ’rigoureuze maatregelen’ genomen. De kans op een verdere overdracht van het virus is daarom volgens het ECDC laag, schrijft Bruins. Maar die zet daar als kanttekening bij dat daar een ’hoge mate van onvoorspelbaarheid’ omheen hangt. „Ik houd de situatie nauwlettend in de gaten”, meldt de minister.

Bruins schrijft ook nog dat het RIVM ziekenhuizen adviseert om patiënten met een longontsteking zonder een duidelijke oorzaak ook te onderzoeken op het coronavirus.