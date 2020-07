Frank Y. bij rechter voor doodschieten vriend

Onze verslaggever is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. De tweets vindt u onderaan dit bericht.

In de studentenflat Daalwijk was het chaos na die vreselijke januarinacht. Velen daar kennen elkaar goed en zochten de volgende dag troost bij elkaar. Op dat moment was al duidelijk dat er in een appartement op de tweede verdieping een vreselijk ongeluk had plaatsgevonden, waarbij de 26-jarige Richard vanwege een kogel in zijn borst het leven had gelaten.

’Veel meer dan een vriend’

Verdachte Frank Y. deed eerder dit jaar zijn verhaal in de rechtbank via een videoverbinding. Hij vertelde de rechters dat hij niet zomaar iemand had doodgeschoten. Richard, net als de verdachte met Equadoriaanse roots, was veel meer dan een vriend. Y: „Het licht in mijn leven gaat elke dag een beetje meer uit. Hij was familie voor me, zowel van mij als van mijn familie. Ik ken hem vanaf mijn geboorte. Na zijn dood, heb ik niet eens afscheid van hem kunnen nemen. Niet normaal kunnen rouwen.”