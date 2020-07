OM eist 4 jaar cel voor doodschieten vriend tijdens opnemen videoclip

De families van de jongens zijn al decennia bevriend. Frank Y. schoot zijn maat in de nacht van 27 op 28 januari in Bijlmer-flat Daalwijk van dichtbij dood tijdens de opnamen van een videoclip. Hij was onder invloed van drank en drugs.

Onze verslaggever is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. De tweets vindt u onderaan dit bericht.

In de studentenflat Daalwijk was het chaos na die vreselijke januarinacht. Velen daar kennen elkaar goed en zochten de volgende dag troost bij elkaar. Op dat moment was al duidelijk dat er in een appartement op de tweede verdieping een vreselijk ongeluk had plaatsgevonden, waarbij de 26-jarige Richard vanwege een kogel in zijn borst het leven had gelaten.

De rechtbank heeft het beeldmateriaal bestudeerd. „Je maakt in de video een dronken indruk. Was je dronken?”, vroeg de rechter. „Ik was wel aangeschoten, maar niet stomdronken”, antwoordde de verdachte. Hij erkende dat het gezelschap die avond zes flessen wijn nuttigde, ketamine gebruikte en een aantal joints rookte. Daarnaast dronk Y. whisky. „We zijn stevige drinkers.”

De verdachte verklaarde in de rechtbank dat hij geen wapenkennis had. „Ik had het wapen nooit gebruikt. Ik heb nooit met het wapen geschoten en had ook geen plan ooit met het wapen te gaan schieten.”

De rechtbank doet op 22 juli uitspraak.