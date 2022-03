VS: Russen hebben de verkeerde Biden bestraft

„Ze hebben wellicht zijn vader bestraft, moge hij in vrede rusten”, aldus de woordvoerster van het Witte Huis. De volledige naam van de president is Joseph Robinette Biden Jr. Zijn vader was Joseph Robinette Biden Sr. Voor die Biden geldt een inreisverbod, als wraak voor de Amerikaanse sancties tegen het Russische regime in het Kremlin.

Volgens Washington zullen de Russische straffen niet veel gevolgen hebben. „Het zal niemand verbazen dat niemand van ons een toeristische trip naar Rusland plant”, aldus perschef Jen Psaki, die zelf ook op de zwarte lijst is gezet.