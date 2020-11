Twee verdachten aangehouden na politieactie Utrecht Centraal

Het treinverkeer wordt zo snel mogelijk hervat, meldt de NS naar aanleiding van de kortstondige politieactie, waarbij het station werd ontruimd en het treinverkeer werd gestaakt. Inmiddels komt de treinenloop weer op gang, zij het met vertraging.

Het station is rond 20.15 uur weer vrijgegeven na de kortstondige politieactie. De politie kwam in actie nadat een persoon in een trein verdachte taal zou hebben uitgeslagen. Daarvoor werden de hulpdiensten ingeroepen en het station ontruimd. Zwaarbewapende agenten kwamen in actie. De treinenloop werd in verband daarmee stilgelegd.

De politie meldde na de ontruiming dat het ging om „een verdachte situatie in een trein.” Er werd in een trein gezocht naar een persoon.

Ⓒ Mizzle Media

De stremming heeft volgens de NS grote gevolgen voor de verdere treinenloop op dinsdagavond. Reizigers van en naar Utrecht ondervonden veel hinder van de tijdelijke stremming. Het zal nog wel enige tijd duren voordat de treinen weer volgens dienstregeling rijden. Reizigers wordt geadviseerd de Reisplanner te raadplegen voor aanpassingen van de reis.

Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht sprak zijn lof uit over het politieoptreden door de „onzekere situatie” op het station. „Dankzij adequaat optreden was de situatie snel onder controle.” Na de arrestaties stroomde het station snel weer vol. Mensen zochten gelaten hun weg naar het perron.