Drama A50: trucker overleden na brand, omstanders zagen man uit vrachtwagen komen

Vanwege het politieonderzoek is parkeerplaats Ganzenven afgesloten. Ⓒ MaRicMedia

SCHAIJK - Een vrachtwagenchauffeur is dinsdag overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een brand in de cabine van zijn truck. De chauffeur stapte op een parkeerplaats bij een tankstation langs de A50 brandend uit zijn vrachtwagen. Wat er precies is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk.