’Knalgeluiden’ schrikken rustige straat Zwaag op

Politie aan de normaal zo rustige Hoefijzer in Zwaag. Ⓒ De Telegraaf

ZWAAG - De schrik zit er goed in bij de bewoners van de doorgaans zeer rustige straat Hoefijzer in het Noord-Hollandse Zwaag. Afgelopen nacht werd bij een hoekpand in de straat waarschijnlijk geschoten. Niemand raakte gewond.