Premium Het beste van De Telegraaf

’Geslagen met een stoel, gestoken met een mes’: Henk Vroegop (79) komt om door misdrijf

Kopieer naar clipboard

De politie is de hele nacht bezig geweest met onderzoek en verhoor van medebewoners. Ook donderdagochtend zijn ze nog volop bezig met de zaak Vroegop. Ⓒ DNP.nu

SINT PANCRAS - „Een vriendelijke man die altijd gedag zei en onze kliko’s aan de weg zette en mee terugnam als ze geleegd waren.” Dat zeggen naaste buren van de in zijn woning in Sint Pancras om het leven gekomen Hendrik - roepnaam Henk - Vroegop (79). Een medebewoner van het huis liet weten dat het slachtoffer in zijn woning met een stoel is geslagen en met een mes is gestoken. Een 76-jarige dorpsgenoot is donderdag door de politie aangehouden als verdachte.