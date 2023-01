Taakstraffen voor vuurwerkbom in fietstunnel Wognum

De mannen waren op een feestje die bewuste avond. „Voorafgaand aan of op dat feestje ontstond het idee om een ontploffing te veroorzaken”, meldt de rechtbank.

De explosie was zo groot dat de fietstunnel zwaar beschadigd is geraakt. Een automobilist reed op het moment van de ontploffing over de tunnel, zij voelde de hitte in de auto en het voertuig bewoog door de luchtdruk van de vuurzee. De rechtbank noemt het een „gelukkige omstandigheid” dat ze met de schrik vrijkwam.

Het Openbaar Ministerie eiste tegen drie van de vier verdachten 30 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Voor de vierde werd vrijspraak gevraagd omdat er geen bewijs was voor zijn actieve betrokkenheid. De rechtbank komt tot lagere straffen voor het drietal, omdat de mannen geen strafblad hebben en hun leven nu ook goed op orde hebben. „Het lijkt erop dat hier sprake is van een eenmalige, maar niettemin uitermate ernstige misstap. Ook is het incident twee jaar geleden gebeurd.”

De provincie Noord-Holland vroeg een schadevergoeding van ruim 55.000 euro. De rechtbank vindt dit echter niet-ontvankelijk „omdat een rechtsgeldige machtiging ontbreekt. Daardoor kan niet worden vastgesteld dat de schadevergoeding is ingediend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger.”