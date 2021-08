Kaag herhaalt: niet in kabinet met CU

„Het roer moet om”, zegt de politica in het AD. „Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet. Met andere keuzes en prioriteiten.”

Kaag hamert op thema’s als ’klimaat, investeren in het onderwijs en in de rechtsstaat en een andere blik op Europa’. Dat zijn thema’s die ook bij CU doorgaans in goede aarde vallen. Maar D66 heeft nu eenmaal de zinnen gezet op een coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en GL. Dat is een coalitie waaraan VVD en CDA niet mee willen werken. Zij vinden twee linkse partijen in het kabinet er eentje teveel, zeker gezien de verkiezingsuitslag.

Daarmee blijven er voor de formatie weinig opties over. Want ook PvdA en GL voet bij stuk: zij willen alleen met elkaar in een kabinet.

Voltooid leven

D66 wil onder andere meters maken met de wet voltooid leven die 75-plussers de mogelijkheid geeft een eind aan hun leven te maken als zij hun leven als voltooid zien. Op dat dossier kunnen CU en D66 elkaar moeilijk vinden.

Kaag wil een zo progressief mogelijk kabinet. ’In deze fase’ van de formatie vindt ze CU daar niet bij passen. Een ander argument om bij haar vijfpartijencoalitie te blijven is dat een kabinet met CU geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft en dus minder stabiel is.

Aan het Binnenhof wordt Kaags keuze lang niet overal begrepen. Medisch-ethisch wordt bepaald niet gezien als het heetste politieke hangijzer.

Wel willen veel partijen - net als D66 - ’het roer’ om in politiek Den Haag maar zij zien niet CU als boosdoener, eerder de VVD en demissionair premier Rutte.

CU-leider Segers is ook van die lijn. Hij hamerde na ’verkennersgate’ en de ’functie elders’ voor oud-CDA-Kamerlid Omtzigt meermaals op een breuk in de Haagse bestuursstijl. Het is een thema waarop D66 en CU elkaar uitstekend kunnen vinden.

Regeerdocument

Maandag treffen VVD-leider Rutte en Kaag elkaar bij informateur Hamer over het ‘regeerdocument’ waaraan beide partijen hebben geschreven. Dit document bevat bouwstenen voor een regeerakkoord met andere partijen. Dinsdag komen de overige partijen die nog in de race zijn voor het vormen van een kabinet.

Als alle partijen in hun groef blijven zitten, resteren nog slechts enkele opties waaronder een nieuwe informateur, een minderheidskabinet of nieuwe verkiezingen.