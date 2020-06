Aanschaf lachgas wordt verboden

Lahgasballonnen zijn vooral onder jongeren tussen 20 en 25 jaar populair. Ⓒ ANP

Den Haag - De aanschaf en het bezit van lachgas worden verboden. Dat is de kern van het wetsvoorstel waarvan staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vrijdag de details bekendmaakt. Doel is het tegengaan van lachgas als drug, die vooral onder jongeren toenemend populair is en volgens het RIVM kan leiden tot verlammingsverschijnselen. De ampullen met lachgas zijn nu nog vrij verkrijgbaar.