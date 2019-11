Migrantenstroom trekt weer aan

Volgens Italiaanse media gaat het om zeker 800 migranten. Daarvan zijn 367 migranten opgenomen door enkele NGO’s , die ze mee willen nemen naar het eiland Lampedusa. Er zijn daar net 125 migranten aangekomen. De autoriteiten in Malta hebben ondertussen een groep van 70 migranten gered.

Het massale vertrek uit Libië valt samen met heftige bombardementen op Tripoli. Federico Soda van de Internationale Organisatie voor Migratie zegt zich ernstig zorgen te maken over de veiligheid van de migranten, die volgens hem worden blootgesteld aan geweld, mensenhandel en misbruik. Onder de migranten zijn ook vrouwen en kinderen.

De nieuwe stroom migranten komt de huidige Italiaanse regering Conte niet goed uit. De roodgele regering, die bestaat uit de centrumlinkse PD en de populistische Vijf Sterrenbeweging, is zonder verkiezingen begin september ontstaan nadat Lega-leider Matteo Salvini de regeringscoalitie van zijn partij en de Vijf Sterrenbeweging in augustus in zwembroek vanaf het strand had opgeblazen.

Volgens verkiezingspeilingen zou de Lega nu verreweg de grootste partij zijn. Ze is in haar eentje bijna even groot als de twee huidige regeringspartijen. Samen met een kleinere radicaal rechtse partij, die trouwens ook groeit, wil de Lega een streng beleid tegen clandestiene immigratie voeren. Het is een kwestie van tijd dat er een rechtse regering in Rome komt. Premier Conte vroeg zich tijdens een diner met ministers onlangs af of het kabinet na januari volgend jaar nog aanblijft.

