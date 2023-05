Premium Het beste van De Telegraaf

’Keuze is niet om criminaliteit ín te gaan, maar om eruit te gaan’ Jongeren vechten tegen roep van de straat: ’Het criminele milieu is een jungle’

Jeugdwerkers Yorbi en Randy (pet) zetten zich in om ’kansarme’ jongeren te begeleiden richting school of werk. Ⓒ Rias Immink

Rotterdam - Rotterdam wordt geteisterd door een serie van explosies en andere geweldsexcessen. Onder de verdachten bevinden zich jonge tieners. Hoe sterk is de aantrekkingskracht van het criminele milieu in de Maasstad? „Op zeker moment besef je: als ik doorga, is het óf de gevangenis, óf ik ga dood.”