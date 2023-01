Speciaal aanklager onderzoekt geheime stukken Biden

De aanstelling van de speciaal aanklager laat zien dat het ministerie van Justitie een groot belang hecht aan „onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid”, zei Garland bij de aankondiging. Conclusies moeten uiteindelijk getrokken worden op basis van „alleen de feiten en de wet”, zo voegde hij toe.

Een speciaal aanklager is een onafhankelijke en zelfstandige onderzoeker die kan worden aangesteld als er een schijn van belangenverstrengeling of politieke gekleurdheid kan ontstaan. Eerder werd ook voor voormalig president Trump een speciaal aanklager aangesteld. Jack Smith onderzoekt Trumps omgang met geheime documenten.

Unieke positie

Daarmee zitten de Verenigde Staten nu in de unieke positie dat zowel de voormalig president als de huidige president door een speciaal aanklager wordt onderzocht. Tijdens zijn presidentschap was Trump al eens onderwerp van een speciaal onderzoeker. Robert Mueller onderzocht toen Russische inmenging in de verkiezingen van 2016.

Robert Hur zal de rol van speciaal aanklager gaan vervullen. Hur werd door Trump aangesteld als aanklager in de staat Maryland en had tijdens Trumps presidentschap ook een hoge positie bij het ministerie van Justitie. Eerder deed ook al een door Trump aangestelde aanklager het vooronderzoek naar de documenten. Daarmee lijkt Justitie, geleid door de Democraat Garland, kritiek uit Republikeinse hoek over partijdigheid voor te willen zijn.

Donderdag bevestigde het Witte Huis na berichten in de media dat er nog meer geheime documenten zijn gevonden. Het is niet bekend om hoeveel documenten het gaat, en waar ze over gaan. Vrijwel alle documenten lagen in de garage van het huis van Biden in Wilmington, in de staat Delaware. Het zou om „een beperkt aantal” gaan. Een pagina werd gevonden „in een aangrenzende ruimte”, staat in de verklaring van het Witte Huis.

Bekijk ook: Biden geeft Republikeinen schot voor open doel met documentenblunder

Corvette

Biden werd door een verslaggever gevraagd waarom hij vertrouwelijke documenten in de garage bij zijn auto bewaarde. „Mijn Corvette staat in een garage die op slot zit, oké?!”, zei Biden daarop, suggererend dat de documenten veilig waren bij zijn klassieker.

Minister Garland legde uit dat er daarmee op drie verschillende datums documenten zijn gevonden. Op 2 november vonden Bidens advocaten geheime documenten in een voormalig kantoor van hem in Washington. Op 20 december vond Bidens team een onbekend aantal documenten in zijn garage in Wilmington. Op 12 januari werd er nog een document gevonden in Bidens huis in Wilmington.