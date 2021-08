Scooterrijder rijdt meerdere mensen aan en blijkt wapen bij zich te hebben

Agenten kregen iets na 16.00 uur een melding dat een scooterrijder gevaarlijk rijgedrag vertoonde nabij de Zwanenburg in Vlissingen. Toen politieagenten ter plaatse kwamen gaf de scooterrijder plotseling gas. Daarbij raakte hij meerdere mensen die op de strandovergang liepen.

De scooterrijder is aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. Uit onderzoek bleek dat hij een vuurwapen in zijn tas had. Zowel het vuurwapen als de scooter zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.