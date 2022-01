OM eist 4 jaar celstraf tegen moeder ’containerbaby’

Het kindje werd zondag 26 oktober 2014 rond 04.15 uur gevonden nadat een voorbijganger in de Fritz Conijnstraat huilgeluiden uit een ondergrondse vuilcontainer had horen komen. De politie wist het meisje met hulp van de brandweer levend uit de container te bevrijden.

De herkomst van het kindje bleef jarenlang onbekend, tot vorig jaar. De politie kwam R. toen op het spoor dankzij een vingerafdruk op de tas waarin de pasgeboren baby ruim zeven jaar geleden werd aangetroffen. Afgelopen mei werd ze door Duitsland overgeleverd aan Nederland.

R. heeft ontkend haar kind in de vuilcontainer te hebben achtergelaten. Maar zowel haar ontkenning als het door haar geschetste alternatieve scenario dat de vader het kind in 2014 zou hebben meegenomen en haar later zou hebben verteld dat de baby was overleden, deed de aanklager af als ongeloofwaardig. Todisoa R. zegt in de rechtszaal met verstikte stem dat ze „Nomena niet in de prullenbak heeft gegooid.” Ze zegt dat ze alleen wil zorgen voor haar kinderen. „Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik wil alleen een toekomst voor mijn kinderen.”

De rechtbank doet op 10 februari uitspraak.

