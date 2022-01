Woonminister De Jonge wil met 'meer regie' woningmarkt uit slop trekken

Voor het eerst debatteerde De Jonge – tot voor kort coronaminister – met de Tweede Kamer over de woningmarkt. Tot 2030 moeten er ongeveer een miljoen woningen extra komen om wat te doen aan de enorme schaarste die er nu is. „Een hernieuwde kennismaking”, noemde De Jonge het debat. Er werd maar direct gewaarschuwd dat hij niet te lang van stof moest zijn. De gesprekken die de CDA-bewindsman afgelopen weken heeft gevoerd leveren hem naar eigen zeggen een nadrukkelijke opdracht op: regie pakken. „Om huurders te beschermen, woningen te bouwen maar ook voor ruimtelijke ordening.”

Volgens de woonminister is er een kentering nodig. „Volkshuisvesting moet weer een taak van de overheid zijn. Als de overheid geen regie neemt in tijden van schaarste, geldt het recht van de sterksten.” Gevolg daarvan is volgens hem dat andere mensen in de knel komen. Hij ziet dat er veel mis is gegaan. „Er is te weinig gebouwd, migratie speelt een rol, net als kleinere gezinnen en vergrijzing. Daarop is onvoldoende geanticipeerd.” De minister mikt op 100.000 nieuwe woningen per jaar en wil ook duidelijk sturen op voor wie er wordt gebouwd.

Strijd van de lange adem

De Jonge waarschuwt wel dat het een strijd van de lange adem wordt om iedereen aan een betaalbare woning te helpen. „Je kan echt niet zomaar volgend jaar een compleet andere situatie verwachten. Het duurt lang, er is niet slechts een oplossing voor alle problemen. Het is een veelkoppig monster.”

Vanuit de Tweede Kamer klinkt optimisme, maar ook scepsis. „We zijn blij met een aparte minister voor Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening”, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer, die dat met CDA-Kamerlid Ronnes in een motie eerder heeft afgedwongen. „Maar we zien nog geen visie op de ruimtelijke ordening, waar komen die miljoen woningen?”

Kamerleden van links tot rechts concluderen dat meer regie van de rijksoverheid hard nodig is en beseffen dat er nog een lange weg te gaan is. „We willen snel resultaat”, zegt CDA-Kamerlid Geurts. „Het eerlijke verhaal is ook dat het woningtekort niet zomaar is opgelost.”

D66-Kamerlid Boulakjar verwacht ook niet dat het woningtekort snel is opgelost. „Het is zaak dat we zo snel mogelijk naar 100.000 nieuwe woningen per jaar gaan. Ook moeten er extra tijdelijke woningen komen op korte termijn.”

Rol van asielzoekers

PVV en SGP roepen de woonminister op te kijken naar de rol die asielzoekers met verblijfsstatus spelen in de schaarste. Die partijen zijn vooral kritisch op gemeenten die voorrang geven aan statushouders als ze een sociale huurwoning zoeken.

SP-Kamerlid Beckermans deelde nog een sneer uit omdat ze een oude gewoonte van de minister herkende. „We hebben een probleem als de minister net zo lang doet over bouwen van huizen als over het beantwoorden van vragen.”