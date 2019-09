Medewerker gewond na gewapende overval Maassluis

Op een vestiging van de Primera aan de Zuidvliet in Maassluis vond maandag een overval plaats. Ⓒ GinoPress B.V.

MAASSLUIS - Bij een gewapende overval in een winkel aan de Zuidvliet in Maassluis is een medewerker bedreigd met een vuurwapen en geslagen. De dader is gevlucht en nog niet gevonden. Dat meldt de politie.