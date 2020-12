’Honkbalclub Cleveland laat bijnaam Indians vallen na kritiek’

Cleveland wordt het tweede team in de Amerikaanse topsport dat onder druk overgaat tot een naamswijziging. In juli besloot het American footballteam Washington Redskins verder te gaan als Washington Football Team. Redskins (roodhuiden) geldt als kwetsend ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners van het land.

Het was een gevolg van de maatschappelijke onrust die ontstond na de gewelddadige dood door politiegeweld van de zwarte Amerikaan George Floyd. Die leidde tot discussies om discutabele benamingen te veranderen, maar ook om bijvoorbeeld standbeelden van controversiële personen te verwijderen.

Honkbalclub Cleveland besloot al in 2019 het gebruik van afbeeldingen van de mascotte, Chief Wahoo, te beperken. Amerikaanse media zijn niet eensluidend over het tijdstip waarop de nieuwe naam in gebruik zal worden genomen. Dat zou al komend seizoen zijn, anderen denken het jaar erop.