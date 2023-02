Nieuw dna-onderzoek in dubbele moordzaak echtpaar Vis

Dat meldt zoon Klaas Vis aan De Telegraaf en wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Het gaat om uitvoerig dna-onderzoek waarmee politie en OM een doorbraak hopen te forceren in een moordzaak die zich maar niet laat oplossen. „Natuurlijk hoop ik dat er eindelijk een doorbraak wordt geforceerd, maar ik verwacht er niet veel van. We zijn nu bijna veertien jaar verder en de moord is nog steeds onopgelost. Het beheerst mijn hele leven”, zegt Klaas Vis (51) over de moord die behoort tot de meest geruchtmakende coldcasezaken van het land.

Jurre en Marrie werden op 10 september 2009 dood in hun woning in Vollenhove aangetroffen. De twee waren doodgeschoten en Marrie bleek ook nog een aantal malen met een mes te zijn gestoken. De politie pakte voor de dubbele moord meerdere verdachten op: zoon Pieter Vis en een man uit Emmen waren de belangrijkste. Beiden zaten enige tijd vast, maar werden wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Zoon Pieter kreeg daarom in 2013 een schadevergoeding van ruim 30.000 euro. Hij was na drie maanden voorarrest nog drie jaar lang verdachte.

Vuurwapen

Het gebruikte 9 millimeter vuurwapen is nooit gevonden. In de zomer van 2019 was er hoop toen een magneetvisser een vuurwapen met hetzelfde kaliber uit de haven van Vollenhove haalde. Maar een analyse wees uit dat het niet om hetzelfde wapen ging.

Klaas Vis werd eerder deze maand uitgenodigd door OM en politie voor een gesprek over de voortgang van het onderzoek. „Ik ben bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Ik vind dat OM en politie erg terughoudend zijn met het delen van informatie. Dat is bijzonder spijtig.” Het Openbaar Ministerie wil uit onderzoeksbelang geen nadere informatie geven over het nieuwe, forensisch onderzoek dat nog loopt.

Cold cases worden vooral opgelost door nieuwe technieken. Bijvoorbeeld doordat het na vele jaren lukt om een goed dna-profiel te halen uit sporen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de moord op Els Slurink in Groningen in 1997, waarna een match volgde in de landelijke dna-databank. De dader werd vorig jaar veroordeeld tot tien jaar cel. In de afgelopen zes jaar wist de politie ruim dertig cold cases op te lossen. Er zijn er nog ruim 1700.

