Forse toename aantal drankrijders

Dat stelt onderzoeker Charles Goldenbeld van het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

„Het is voor het eerst sinds 2002 dat het aantal drankrijders weer toeneemt. Dat dit ook te maken heeft met de geringe pakkans is een logische verklaring.”

De cijfers uit 2019 zijn de meest recente gegevens, een indruk van het huidige beeld – dat weleens anders zou kunnen zijn door onder meer corona-invloeden – ontbreekt daardoor.

In 2015 zei nog 17% van de Nederlandse automobilisten te zijn gecontroleerd voor rijden onder invloed, terwijl dat percentage verminderde tot 10% in 2018. „De politie is afgestapt van grootschalige alcoholcontroles en hanteert een risicogestuurde controle-aanpak. Hierdoor lijkt de subjectieve pakkans voor rijden onder invloed van alcohol te verminderen. Dat zien we duidelijk terug in de cijfers”, aldus Goldenbeld.

Hoeveel dodelijke slachtoffers er door en onder drankrijders vallen is lastig te zeggen, omdat het niet is toegestaan om na een dodelijk ongeval een bloedproef af te nemen.

Drugs

De politie gaat ervan uit dat tussen de 11 en 24 procent van de fatale ongevallen drank of drugs in het spel is.

„Het zou prettig zijn over exacte cijfers te beschikken. Voor onszelf, maar ook voor nabestaanden is het goed te weten wat de oorzaak van het ongeval is”, aldus een woordvoerder.

Goldenbeld zegt dat een post mortem bloedproef veel duidelijkheid zou geven. „Nu gaan we uit van 75 tot 140 doden door drank in het verkeer. Maar het blijft een schatting.”

SWOV gaat ervan uit dat een relatief kleine groep zware alcoholovertreders ongeveer twee derde van alle ernstige alcoholongevallen veroorzaakt.