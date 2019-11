Decembermoorden: uitspraak Bouterse mogelijk vandaag al

Het OM werd niet-ontvankelijk verklaard in de zaak tegen Arthy Gorré, die inmiddels is overleden. Tegen hem was ook twintig jaar cel geëist voor zijn aandeel in de moord op vijftien politieke tegenstanders van Bouterse op 8 december 1982. Van de in totaal 25 verdachten zijn er inmiddels twee overleden.

Waarschijnlijk maakt president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor vrijdagmiddag ook bekend of president Desi Bouterse schuldig wordt bevonden. Ook tegen hem is twintig jaar celstraf geëist.

De zitting in Paramaribo vrijdag is omgeven met strenge veiligheidsmaatregelen. Er zijn veel militairen en agenten op de been.