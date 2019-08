Fiat psycholoog voor stoppen toezicht Epstein

De steenrijke Epstein (66) zat vast op verdenking van seksueel misbruik. Hij overleed 10 augustus in zijn cel. Uit onderzoek is gebleken dat hij zichzelf ophing, dat terwijl hij eind juli ook al gewond was aangetroffen in zijn cel. Hij kwam toen in het kader van zelfmoordpreventie onder verscherpt toezicht te staan. Die maatregelen zijn na zes dagen weer ingetrokken.

Epstein, die veel machtige politici persoonlijk kende, zou tientallen minderjarige meisjes hebben misbruikt. Zijn dood leidde direct tot complottheorieën. President Donald Trump kreeg kritiek nadat hij een bericht op Twitter had geretweet waarin oud-president Bill Clinton verdacht werd gemaakt.