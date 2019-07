Vijf mensen opgepakt om fraude wijkverpleging

Woningen en kantoren in Amsterdam en Almere zijn doorzocht en onder meer computers en administratie zijn in beslag genomen. Vermoedelijk is er gefraudeerd met declaraties in de wijkverpleging, waarbij gedeclareerde zorg niet, of niet volledig is geleverd.

Eind april doorzocht het rechercheteam van de inspectie al de woning en het bedrijfspand van één van de verdachten. De aanhouding van de vijf verdachten is hier het vervolg op.

Bent u de dupe van fraude met zorggelden in de wijkverpleging? Mail naar oproep@telegraaf.nl of App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31 613650952

