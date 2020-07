Loppersum schrikt van aardbeving: ’Dit was een dikke knal’

Het monumentale pand van de familie Ettema staat in de steigers. Ⓒ De Telegraaf

LOPPERSUM - De zwaarste aardbeving door gaswinning van het jaar in Groningen zorgde dinsdag voor schrik bij de bewoners in de wijde regio. De noordelingen hebben het al zo vaak meegemaakt, maar het went nooit, benadrukken ze na ’een beste knal’ van volgens het KNMI 2,7 op de schaal van Richter.