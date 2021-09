Grote brand uitgebroken in migrantenkamp op Samos

Kopieer naar clipboard

In het vluchtelingenkamp Vathy op het Griekse eiland Samos woedt opnieuw brand. Ⓒ AFP

ATHENE - In het vluchtelingenkamp Vathy op het Griekse eiland Samos is zondagavond een grote brand uitgebroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is nog niets bekend over eventuele slachtoffers.