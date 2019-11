Doden door aardverschuivingen in Kenia

Functionarissen in de regio West Pokot, bij de grens met Uganda, vertellen dat veel mensen onder de losgekomen aarde en modder zijn gestorven. Elf doden bevonden zich in hetzelfde huis. Dorpen zijn afgesneden door ondergelopen wegen en bruggen zijn vernield.

Het regenseizoen in Kenia is veel heviger dan normaal. Vrijdag begon het opnieuw te gieten en dat werd in de nacht nog erger, met overstromingen en modderstromen tot gevolg. Foto’s op sociale media tonen bomen, modder en ander puin verspreid over wegen. Het Rode Kruis, dat ook hulp verleent, spreekt over enorme aardverschuivingen.