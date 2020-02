Peperduur fiasco dreigt voor ’wapen van de toekomst’ Defensie

Defensie dreigt zo voor een gigantisch geldbedrag het schip in te gaan met het project ’Prometheus’, blijkt uit interne documentatie in handen van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, dat samenwerkte met Trouw, De Groene Amsterdammer en EenVandaag.

De mogelijke claim hangt samen met de problemen en vertraging bij de aanbesteding. Die is verzand in getouwtrek tussen Defensie en de enige overgebleven deelnemer in de race om het contract: een consortium geleid door het Amerikaanse IBM en het Franse Atos.

Dit is er aan de hand

Defensie wil een ‘informatiegestuurde organisatie’ worden. In een moderne oorlog is het snel delen en duiden van enorme hoeveelheden data steeds belangrijker. Vooralsnog ontbreekt het Defensie aan een ‘digitale snelweg’, een ruggengraat die deze uitwisseling van informatie in de hele organisatie mogelijk maakt.

De krijgsmacht moet zo nog langer wachten op de noodzakelijke vernieuwing, die het ‘wapen van de toekomst’ wordt genoemd. Sterker nog: de continuïteit van het huidige systeem is slechts tot 2022 gewaarborgd. De nieuwe snelweg is ook nodig omdat data van bijvoorbeeld de dure investeringen als de Joint Strike Fighter met de verouderde IT niet kunnen worden verwerkt.