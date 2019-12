Tweede moordenaar eist óók heldenrol Londen op

Crilly (48) tackelde terrorist Umran Khan toen die omstanders aanviel en besloot hem met een brandblusser achterna te gaan. Zijn onverschrokken actie kan rekenen op lof. Ook andere omstanders konden Khan inrekenen en vasthouden, totdat hij door een politieagent werd doodgeschoten. Op dat moment schrokken omstanders. Op video’s is gegil te horen.

De rol van Crilly wordt echter breed uitgemeten. Hij is opvallend genoeg de tweede moordenaar die een hoofdrol opeist. Eerder was daar James Ford. De moordenaar van een 21-jarige vrouw zou het mes van de dader hebben afgepakt. De familie van Fords slachtoffer destijds was niet blij, en wist überhaupt niet dat hij vrij was, maar anderen danken hem voor de heldhaftigheid.

Crilly wilde beter leven

Crilly – de tweede ’bad guy turned good’ – werd ooit veroordeeld voor medeplichtigheid aan het doden van een gepensioneerde bij een overval. Zijn handlanger schoot de 71-jarige man dood. Ook Crilly moest jarenlang de cel in.

Sinds zijn vrijlating wilde hij ’iets toevoegen aan de maatschappij’. „Een beter persoon zijn. Ik was verdwaald, verloor me in drugs”, zei hij destijds in de rechtbank, schrijft de Daily Mail.

’Slachtoffer Merrit was goeie gast’

Crilly voegt dus daad bij woord. „De twee moordenaars hebben potentieel veel levens gered”, klinkt het. „Een buitengewone vorm van moed”, schrijft een ander op sociale media.

Crilly schrijft op sociale media iets over de twee slachtoffers Jack Merritt en Saskia Jones. Hij kende Merrit vanuit de bajes; die was coördinator voor resocialisatie van gevangenen. Volgens Crilly kende het slachtoffer ook de dader, Umran Khan.

„Ik ben zo vreselijk verdrietig. Deze jonge kerel, Jack Merritt, is de beste gast die ik ooit heb ontmoet. Hij probeerde die man (Khan, red.) echt te helpen. Hem te onderwijzen”, aldus Crilly. „Rust zacht, Jack.”