Oppositie Suriname verontrust over verloop stembusgang

De VHP, ABOP, NPS en PL uitten op een persconferentie hun zorgen over wat volgens hen in de nacht van woensdag op donderdag is gebeurd in de Anthony Nesty Sporthal. Daar is het hoofdstembureau van Paramaribo gevestigd.

Politieke waarnemers constateerden dat twee dozen met processen-verbaal van de stemming werden weggehaald. Chan Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), die aan kop gaat in de parlementsverkiezingen, zei dat de oppositie geen vertrouwen meer heeft in de voorzitter van het hoofdstembureau.

Bouterse op verlies

Suriname wacht al dagen op de uitslag van de verkiezingen, die maandag zijn gehouden. De kans lijkt echter klein dat de einduitslag erg afwijkt van de tussentijdse uitslagen. Die voorspellen dat Santokhi 20 van de 51 parlementszetels krijgt en daarmee straks de grootste partij van het land is. De partij van Desi Bouterse staat op een verlies van 10 van de 26 zetels.