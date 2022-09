’Gaswinning Groningen had veel meer in samenspraak met bewoners moeten gaan’

In de verhoren die donderdag plaatsvonden, werd teruggegaan naar de periode rond de aardbeving in Huizinge. Al in 2012 sloeg het Staatstoezicht op de Mijnen alarm. De toezichthouder bepleitte een snelle verlaging van de winning, maar dat gebeurde niet. Volgens Dick Benschop (van 2011 tot 2015 actief bij Shell Nederland) omdat toen niet duidelijk was of het winningsniveau invloed had op de schaarste van aardbevingen. Op vragen of er ook commerciële belangen een rol speelden, gaf Benschop ontkennende antwoorden.

Volgens de voormalig PvdA-politicus was er juist vrees voor een ’overreactie’ van het Staatstoezicht op de Mijnen. Benschop zou het gevoel hebben gehad dat de onafhankelijk toezichthouder ’te snel’ en ’te vergaande conclusies’ trok. Sterker nog: ook in gasjaar 2013, dat koud was waardoor meer werd opgepompt dan voorzien, werd de vraag niet gesteld om de gaswinning naar beneden te schroeven. Achteraf heeft Benschop daar spijt van, erkende hij.

Decennialang geprofiteerd

Wel stipte hij aan dat ons land decennia heeft geprofiteerd van de gasbaten. De publiek-private maatschap was volgens hem ’typisch Nederlands’. Tot 2012 speelden aardbevingen ook geen rol in de besluitvorming. Volgens Benschop was verdere productie alleen mogelijk als er veel meer draagvlak bij de Groningers zou worden gekweekt door hen een eigenstandige positie in de maatschap te geven. Dat dat is mislukt, verwijt hij zichzelf ook.

Tijdens een verhoor van oud-topambtenaar Mark Dierikx (Economische Zaken) bleek overigens dat Dierikx maandenlang informatie achterhield voor de politieke top. Zo informeerde hij naar eigen zeggen de toenmalige bewindspersonen niet of pas later over risico’s van de gaswinning omdat die eerst door externen en andere deskundigen moesten worden getoetst. Zo waarschuwde de coördinator mijnbouw dat de winning omlaag moest. Die ambtenaar, een medewerker van Dierikx, noemde het in een mail aan hem in oktober 2012 „waarschijnlijk dat de maximale magnitude die in Groningen kan optreden boven de 4,6 ligt. Een hogere waarde kan niet worden uitgesloten.” Toen ging men er nog vanuit dat geen aardbevingen met een waarde hoger dan 3,9 op de schaal van Richter konden plaatsvinden in Groningen.

’Tijd kopen is niet aan de orde’

Een lagere gaswinning zou er alleen maar voor zorgen dat er meer tijd tussen de aardbevingen zou zitten, was de heersende gedachte bij Dierikx. Maar de mijnbouwdeskundige op het ministerie schreef hem juist: „Wat ons betreft is tijd kopen niet aan de orde. Het voorzorgprincipe en zorgvuldigheidsprincipe zouden voorrang moeten hebben en maken het noodzakelijk dat er per direct maatregelen worden genomen en de productie wordt teruggebracht.”