In garage gevonden theepot levert vier ton op

De 51-jarige Britse man die het potje tijdens de lockdown vond, wil anoniem blijven. „Toen had ik eindelijk tijd om de dozen in de garage eens op te ruimen.” Hij denkt dat zijn opa, die militair was, de theepot meenam vanuit China tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na het overlijden van zijn ouders belandde het in een doos.

Ⓒ ANP/ HH

De verwachting was dat het 15 centimeter hoge theepotje uit de achttiende eeuw zo’n 20 tot 40.000 euro zou opleveren op een veiling. Dat werd uiteindelijk 400.000 euro. En dat terwijl de eigenaar het ding eigenlijk naar de kringloop wilde brengen. „Zo bijzonder, bedoeld voor de kringloop en dan zouden we er nooit van gehoord hebben en nu is het theepotje nationaal nieuws”, aldus de veilingmeester tegen de Daily Mail. Hij noemt het „de beste lockdownvondst ooit.”

Het is niet bekend wat de eigenaar met het geld gaat doen, maar er gaat in ieder geval geproost worden op de mooie opbrengst. „Ik heb de veiling live gekeken met mijn broer en familie. Het was intens. Ik had vooraf wat biertjes gedronken, dat gaan we vanavond ook doen en proosten op opa.”