Carnaval Breda: optocht ingekort maar ’alleen tevreden gezichten’

„De wind nam dusdanig toe dat het voor hoge praalwagens niet veilig was om door de Boschstraat te rijden. Dat is een bijzondere plek, daar staat altijd veel publiek”, aldus de organisatoren. „Aan het eind kregen we een beetje nattigheid, maar ik zie alleen maar tevreden gezichten. We zijn blij dat het toch is doorgegaan.”

Zenuwachtig waren de organisatoren naar eigen zeggen niet. „We werden geassisteerd door betrouwbare mensen met veel verstand van weer. We hadden wel vertrouwen.”

Tachtig optochten afgelast

Met het oog op de harde wind zijn afgelopen weekend in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel al meer dan tachtig carnavalsoptochten afgelast. Veel evenementen zijn verplaatst, veelal naar maandag of dinsdag, maar een enkele is helemaal geschrapt.

Dinsdag is de laatste carnavalsdag. Dan houdt de wind zich waarschijnlijk rustiger.