Ravage na explosie bij viswinkel Rotterdam

Niemand zou gewond zijn geraakt bij de klap. De politie heeft een gebied afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van de ontploffing.

In juli ontploften ook al twee explosieven in dezelfde straat; een bij een horecagelegenheid en een in de portiek van een appartementencomplex.

Dit jaar zijn er in Rotterdam en omliggende gemeenten al meer dan honderd explosies geweest. Voor deze zaken, die vaak in verband worden gebracht met drugscriminaliteit, zijn ruim negentig mensen aangehouden. Rotterdam heeft ook extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder meer cameratoezicht, en de politie heeft haar opsporingscapaciteit uitgebreid.