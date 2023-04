Voormalig Indiaas politicus en broer live op televisie doodgeschoten tijdens interview

Met handboeien aan staan ze een groep journalisten te woord, terwijl ze voor een medisch onderzoek naar het ziekenhuis lopen. Atiq Ahmed en zijn broer Ashraf krijgen de vraag of ze de begrafenis van de tienerzoon van Ahmed, die enkele dagen geleden doodgeschoten werd door de politie, bijgewoond hebben. „Nee”, is het antwoord. „Ze hebben ons niet gebracht.”

En dan plots, een pistool tegen hun hoofd. De trekker wordt overgehaald, live op televisie. Geen van beiden overleeft het. Een agent en een journalist raken gewond. In het tumult erna slaagt de politie erin om drie verdachten op te pakken, die volgens hen op motoren aangekomen waren. Er is een onderzoek ingesteld naar hun motief. De lokale overheid belooft het incident te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen om dit in de toekomst onmogelijk te maken.

Ahmed - een voormalig parlementslid - en zijn broer zaten in politiehechtenis en waren naar Uttar Pradesh gebracht, om daar terecht te staan voor moord en een overval. Ze waren in april opgepakt voor de moord op Umesh Pal, een belangrijke getuige in de moordzaak rond politicus Raju Pal, in februari. Ahmed was in 2019 al eens veroordeeld voor ontvoering.