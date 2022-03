President Zelenski bezoekt gewonde Oekraïners in ziekenhuis: ’Jongens, beterschap!’

Dat blijkt uit beelden die werden verspreid door het ministerie van Defensie. „Jongens, beterschap”, luidt het bijschrift. „Ik geloof dat het beste cadeau voor uw opoffering onze gemeenschappelijke overwinning zal zijn!”

Het was voor het eerst sinds de start van de oorlog dat Zelenski zijn ambtswoning openlijk verliet. Tot nu toe had de Oekraïense president alleen foto’s en video’s gedeeld waarop hij te zien was in zijn kantoor, of voor zijn ambtswoning. Daarom werd door Russische media herhaaldelijk gespeculeerd dat de president niet in Kiev was.