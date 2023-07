Nederlandse vrouw van Belgische drugsbaas krijgt 2 jaar cel nadat ze meer dan 2,5 miljoen euro witwast

„Ze leefde hier luxueus, heel luxueus zelfs”, sprak de Zwitserse procureur woensdagochtend bij aanvang in de rechtszaal van Zürich. De stoel van de beklaagdenbank bleef echter leeg: Petronella V.H., ook actief als schoonheidsspecialiste, was in België gebleven. Ze kreeg een verbod opgelegd om België te verlaten. Volgens Vlaamse media is ze afgelopen maand na acht maanden in een Belgische gevangenis door de onderzoeksrechter onder strikte voorwaarden geplaatst. Ze zit bij onze zuiderburen vast onder huisarrest, samen met haar zoontje dat ze heeft met Flor Bressers, de Belgische crimineel die in tal van grote drugsdossiers wordt genoemd.

Het gerecht beschouwt Bressers als een van de grootste Europese drugscriminelen. Vorig jaar kon hij na een lange vlucht overmeesterd worden in de luxueuze Renaissance-toren in Zürich. Het einde van een jarenlang geheim bestaan op Zwitserse bodem, zo bleek uit gelekte documenten in aanloop naar het proces van woensdagochtend. Een bestaan waarbij ze heel luxueus leefden.

Het koppel schafte ook een motorboot aan. Ⓒ Tages-Anzeiger/Urs Jaudas

Meer dan 2,5 miljoen euro gespendeerd

Het koppel spendeerde fortuinen aan juwelen (684.000 euro), handtassen (77.000 euro), kleding (223.000 euro) en massages ter waarde van 32.620 euro. Onder de valse namen Simone Jung of Alexandra Sapronova spendeerde ze met haar valse creditkaart ook gemiddeld drieduizend euro aan 131 wijnflessen. Ze kocht ook een boot ter waarde van 175.000 euro. Ook aan de huur en de verbouwing van hun geheime vluchthuis aan het meer van Zürich spendeerden ze vele honderdduizenden euro’s.

Flor Bressers kreeg in België al vier jaar cel opgelegd. Volgend jaar volgt een nieuw proces.

Grote sier met drugsgeld

„Witwaspraktijken met drugsgeld”, zo sprak de procureur. Volgens het Zwitserse gerecht leidt het geen twijfel: Petronella V.H. wist maar al te goed waar al die miljoenen vandaan kwamen: uit drugshandel. De procureur eiste twee jaar cel en een stevige geldboete.

Ook de advocaten van haar leken woensdagochtend te beseffen dat het bewijs moeilijk te ontkrachten viel. Wat volgde, was een deal. Ze stemden in met de eis van de procureur: twee jaar cel, voorwaardelijk. De Nederlandse zal dus mogelijk nooit de binnenkant van een Zwitserse cel zien. Het onderzoek van de Belgische politie naar de criminele praktijken van haar man loopt nog. Mogelijk wordt in september beslist over zijn doorverwijzing naar de strafrechter. Eerder kreeg hij in België al een celstraf van vier jaar. Toen zat hij echter al ondergedoken in hun Zwitsers schuiloord.