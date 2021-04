Martini Ziekenhuis sluit acht operatiekamers en moet nieuwe coronapatiënten overplaatsen

Dat laat het ziekenhuis weten in aanvulling op de berichten van het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland en de landelijke Nederlandse Zorg Autoriteit over de toenemende coronadrukte in alle ziekenhuizen.

Ook het Martini ziet deze week de grootste instroom van nieuwe covid-patiënten sinds mei vorig jaar. Dat zijn zowel patiënten uit de eigen regio als uit andere delen van Nederland. De corona-verpleegafdeling ligt donderdag helemaal vol. Nieuwe covid-patiënten kunnen nog wel terecht in andere ziekenhuizen in de regio. Patiënten die om een andere reden een opname nodig hebben, kunnen wel opgenomen worden. Ook de spoedeisende hulp is gewoon geopend.

Operaties afzeggenHet Martini Ziekenhuis sluit vanaf volgende week acht operatiekamers voor de periode van één week. Van de veertien operatiekamers zijn er dan nog zes geopend. „Het betekent helaas dat we geplande operaties van sommige patiënten af moeten zeggen”, laat een woordvoerder weten. „Dat is heel ingrijpend voor patiënten die soms al lang op de wachtlijst staan. We kijken zorgvuldig welke patiënten wél voor een operatie in aanmerking komen. Door slim te plannen proberen we onze beschikbare capaciteit maximaal te benutten.”