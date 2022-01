Sneltram ontspoord in Nieuwegein

Bij de aanrijding heeft een aantal passagiers lichte verwondingen opgelopen, die ter plekke behandeld konden worden, laat persvoorlichter Ron van Dopperen van de provincie weten. „De bestelbus reed met lage snelheid vanaf de A.C. Verhoefweg richting Richterslaan, waarbij de sneltram de bus met aanhanger geraakt heeft.”

Maximaal 20 kilometer per uur

Van Dopperen constateert dat ondanks de snelheidsbeperking die op deze kruising voor de sneltram geldt van maximaal 20 kilometer per uur de tram toch uit de rails is gelopen. „Uit onderzoek van drie eerdere aanrijdingen blijkt dat dit met het nieuwe type makkelijker gebeurt dan met de oude.”

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de aanrijding is. „Dan doen we met camera’s en de boordcomputer van de tram’, aldus de voorlichter. Dan wordt ook duidelijk of de chauffeur van de bestelbus al dan niet door rood heeft gereden. De verwachting is dat de stremming wel even kan duren. „We gaan kijken of de tram over de rails terug kan naar de remise en of de rails beschadigd is”, besluit Van Dopperen.

Inmiddels rijden er vervangende bussen voor de trams tussen halte Zuilenstein en de routes naar Nieuwegein Zuid en IJsselstein Zuid.