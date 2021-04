Ex-militair Melvin B. moet terug de cel in voor verwonden politiepaard

Premium Financieel

Rechter: baas mag zieke medewerker niet stalken

Een baas mag niet zomaar een medewerker ’stalken’ om te controleren of zij werkelijk ziek is. En ook niet navragen wat zij eigenlijk mankeert. Dat oordeelde de kantonrechter in Maastricht in de zaak van een jonge receptioniste tegen een Limburgs advocatenkantoor.