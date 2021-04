LIVE: Eis half jaar cel tegen ex-militair Melvin B.: stom dat ik ploertendoder meenam

LIVE – Verslaggever Marcel Vink is bij de rechtbank aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 15.00 uur).

Melvin B. (36) uit Purmerend werd zondag 17 januari gearresteerd tijdens een verboden en uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen. Zijn voorarrest werd na 1,5 maand geschorst, hij kreeg al een locatieverbod mee en mag zich sindsdien niet meer in de buurt van het Museumplein vertonen.

„Op 17 januari is veel geweld gebruikt tegen de politie. De verdachte heeft daar een afschuwelijke bijdrage aan geleverd”, aldus de officier van justitie donderdag bij de politierechter in de rechtbank in Amsterdam. „Hij zegt geen relschopper te zijn, maar het OM denkt daar anders over. Hij is met wapens naar het Museumplein gegaan, terwijl hij wist dat het uit de hand kon lopen. Hij ging het niet uit de weg, maar bevond zich in de voorste linies van de relschoppers en trekt zijn ploertendoder.”

„Geweld tegen de politie is onaanvaardbaar”, aldus de officier. De drie agenten eisen elk 750 euro schadevergoeding. De berijder van paard Gijs zegt dat hij slaapproblemen aan de rellen heeft overgehouden. „Hij kan niet begrijpen dat zijn dier zo’n pijn wordt gedaan”, hield de rechter de verdachte voor.