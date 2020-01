’Oekraïens vliegtuig per ongeluk uit de lucht geschoten door Iraanse raket’

Een raket van het Iraanse luchtafweersysteem zou de Boeing 737-800 per ongeluk geraakt hebben.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aan verslaggevers van het Witte Huis laten weten: „Het kan zijn dat iemand een fout gemaakt heeft.” Daar voegde hij aan toe dat hij bedenkingen heeft over wat er gebeurd is, maar gaf geen details. „Er is iets verschrikkelijks gebeurd.”

Het ongeluk gebeurde niet lang nadat Iran raketten had gelanceerd op militaire bases van de VS en geallieerde troepen in Irak. Vermoedelijk had Iran het luchtafweergeschut geactiveerd uit vrees voor Amerikaanse aanvallen op doelen in Iran.

Een Iraanse woordvoerder doet de bewering af als „onlogische geruchten.” „Het is onmogelijk dat een raket het Oekraïnse vliegtuig geraakt heeft.”

176 passagiers

Het vliegtuig van Ukraine International Airlines verdween op een hoogte van ruim 2400 meter van de radar. Het toestel, dat onderweg was van Teheran naar Kiev, was pas vijf minuten daarvoor opgestegen. Iraanse onderzoekers lieten donderdag weten dat er geen radiocontact met de piloot zou zijn geweest over de situatie aan boord.

Geen van de 176 inzittenden overleefde de ramp. Aan boord waren 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten.

’Kans op externe oorzaak is groot’

Een Nederlandse gezagvoerder liet donderdag al aan De Telegraaf weten dat dit type vliegtuig zeer betrouwbaar is. „De kans op een externe oorzaak, zoals een bom of raketaanval, is vele malen groter dan op een technisch mankement, gezien alle details die tot nu toe naar buiten zijn gekomen.”

Deskundigen, onder wie veiligheidsadviseur Benno Baksteen, blijven het heel vreemd vinden dat alle communicatie van de zogeheten transponder samen met de elektriciteit in één keer totaal uitviel. „Dat kan wijzen op een explosie en brand.” Ook is de Boeing totaal versplinterd bij het neerstorten en zijn de wrakstukken over een groot gebied verspreid.

De twee zwarte dozen van het vliegtuig zijn beschadigd teruggevonden. Iran weigert ze aan Amerika te geven, omdat de twee landen op voet van oorlog verkeren.

