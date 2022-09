Raket terug naar hangar gereden vanwege naderende orkaan Maanmissie weer naar de maan

Artemis I Ⓒ AFP

CAPE CANAVERAL - De Amerikaanse maanraket die deze week aan zijn missie had moeten beginnen, keert terug naar de hangar om te schuilen. De orkaan Ian koerst af op Florida, waar de lanceerbasis is. Vanwege de slechte weersverwachtingen was zaterdag al besloten de lancering af te blazen. De terugkeer naar de hangar betekent dat het vertrek richting de maan meer vertraging oploopt.