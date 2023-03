Paus Franciscus mag ziekenhuis zaterdag verlaten

De 86-jarige kerkvorst doopte vrijdag een baby en begroette kinderen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, toen al bleek dat hij goed herstelt van de ademhalingsproblemen waarvoor hij woensdag werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij reageerde volgens zijn artsen goed op een infuus met antibiotica.

Zondag neemt Franciscus deel aan een dienst om het begin van de viering van de paasweek te markeren. Kardinalen zullen hem de komende week bijstaan tijdens de talrijke rituelen en ceremonies tijdens de paasvieringen.

Er werd bezorgd gereageerd op de ziekenhuisopname van de paus, die met een aantal kwalen kampt. Hij heeft maagklachten en zit vanwege een aanhoudend knieprobleem meestal in een rolstoel. In juli 2021 werd een deel van zijn dikke darm verwijderd.