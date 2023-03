Paus herstelt goed en is weer aan het werk vanuit ziekenhuis

De dokters zijn optimistisch over Franciscus’ herstel. Hij blijft voorlopig voor behandeling in het ziekenhuis, maar volgens het Italiaanse persbureau ANSA is de kans groot dat de paus nog voor Palmzondag, op 2 april, weer ontslagen wordt. De paus heeft donderdagmorgen wat kranten gelezen en is daarna aan het werk gegaan.

Na zijn opname regende het ongeruste reacties omdat de paus al langer kwakkelt met zijn gezondheid. Hij kampt al jaren met maagproblemen en zit meestal in een rolstoel vanwege een aanhoudend knieprobleem.

Franciscus heeft eerder aangekondigd terug te willen treden als paus, mocht zijn gezondheid het ambt niet meer toelaten. Zijn onlangs overleden voorganger, Benedictus XVI, deed hem dat in 2013 voor.