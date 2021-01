Betrapte drugsuithalers komen terug want straf is ’maar’ een boete

„Een verdachte werd vorig jaar zelfs elf keer aangehouden”, zegt officier van justitie mr. Ernst Pols over de jaarcijfers van het samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie (OM).

In het afgelopen jaar werden in totaal 281 aanhoudingen verricht. Daarbij werden door de zeehavenpolitie en de Douane 152 verdachten gearresteerd op de terminals omdat zij zich niet konden legitimeren en zich op plaatsen bevonden waar ze niet mochten zijn. Sommige verdachten werden dus vaker dan één keer aangehouden. In enkele gevallen werden personen die de drugs het haventerrein af moesten krijgen gevonden in speciaal geprepareerde containers waar ze zich schuilhielden.

„Het grotere beeld is dat ze vrij snel op vrije voeten komen en wij ze niet voor jaren kunnen opsluiten. En hoewel wij weten dat ze niet komen om bananen te eten en met de meest exotische verhalen komen, moeten wij bewijzen dat ze betrokken zijn bij de import van verdovende middelen. En dat is lastig. Soms lukt het om ze te vervolgen voor voorbereidende handelingen. Maar meestal krijgen ze een geldboete vanwege het overtreden van het blauwe bordje met verboden toegang. Dat werkt niet afschrikwekkend”, vertelt Pols.

Een persoonsgebonden aanpak lijkt volgens justitie niet veel soelaas te bieden. „Soms komen speciaal mensen voor dit doel naar Nederland. Zo hadden we laatst een groep Albanezen. Uithalers zijn een volstrekt inwisselbare groep. Het zijn vaak mensen die onder de radar blijven. We weten dat er een organisatie is die deze mensen werft. Er zijn bijvoorbeeld kroegen waar mensen worden geronseld.” Volgens Pols is het lastig om een vinger te krijgen achter de ronselpraktijken.

Wel kijkt justitie reikhalzend uit naar nieuwe wetgeving. „Met de nieuwe wet is het straks mogelijk om mensen die zich onbevoegd op een terrein bevinden voor een jaar op te sluiten en voorlopige hechtenis toe te passen. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.”

In totaal wist het HARC-team het afgelopen jaar in de haven in totaal 40.641 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 3,5 miljard euro te onderscheppen. Dat is bijna zevenduizend kilo meer dan in 2019. In december werd een recordvangst van 7620 kilo cocaïne gedaan.

Naast cocaïne wist het HARC-team ook 22 kilo crystal meth, 54 kilo heroïne en 748 kilo marihuana in de Rotterdamse haven in beslag genomen.